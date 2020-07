Neue Strukturen im Gesundheitssystem: DGB macht Vorschläge

Mainz Wie weit darf ein Gesundheitssystem auf Kostensenkung und Rendite getrimmt werden? DGB und Verdi finden: nur sehr begrenzt. Die Gewerkschaften fordern einen Umbau der Strukturen. Unzufrieden mit dem aktuellen System sind auch andere.

Ärztemangel, hohe Arbeitsbelastung, Krankenhäuser in Turbulenzen - unabhängig von der Corona-Krise zeigen sich immer wieder Schwachstellen in der Struktur des Gesundheitssystems. Dass es Veränderungen braucht, darin sind sich viele Seiten einig. Wie die in der stationären oder auch ambulanten Versorgung sowie bei der Finanzierung des Systems aussehen sollen, dazu gehen die Meinungen weit auseinander. Vorschläge von DGB und Verdi heizen die Debatte nun inmitten der Pandemie neu an. Genau die habe gezeigt, dass es so nicht weitergehen könne, argumentieren die Gewerkschaften.