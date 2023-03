Sonntagsfrage Neue Umfrage: Tiefstand für Ministerpräsidentin Dreyer – und dennoch beliebteste Politikerin im Land

Die Mehrheit kann die aktuelle Landesregierung in der Umfrage jedoch nicht von sich überzeugen. 44 Prozent der Befragten sind sehr zufrieden oder zufrieden mit der Arbeit. 52 Prozent gaben an, weniger oder gar nicht zufrieden zu sein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verliert weiter an Rückhalt im Vergleich zur letzten Umfrage. 53 Prozent (minus ein Prozentpunkt) sind zufrieden, 42 Prozent (plus drei Prozentpunkte) sind unzufrieden – ein Ansehenstief für Dreyer. Dennoch führt die Ministerpräsidentin die Liste der Landespolitiker mit großem Abstand an.