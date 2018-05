später lesen Neue Unwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Tiefdruckgebiet „Wilma“ und subtropische Luftmassen sorgen in Rheinland-Pfalz und Saarland am Wochenende erneut für Unwettergefahr. Es bleibt weiter sehr warm. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit gebietsweise heftigen Schauern und Gewittern. dpa