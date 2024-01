Ungewöhnlicher Flugplan Neue Verbindung? Darum ist Ryanair von Luxemburg zum Hahn geflogen

Wer am Donnerstag nach den auf dem Flughafen Hahn ankommenden Flügen schaute, der wunderte sich: Um 15.31 Uhr landete eine Ryanair-Maschine, die 19 Minuten vorher in Luxemburg gestartet war. Auch zuvor kamen einige Flieger der irischen Airline aus Luxemburg im Hunsrück an? Hat Ryanair etwa eine neue Route im Plan? Fliegt die Airline jetzt auch von Luxemburg in den Hunsrück?