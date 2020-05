Neue Verordnung regelt Details zu Bestattungen und Trauungen

Zwei frisch Vermählte legen nach einer Trauung die Hände übereinander. Foto: Jörg Carstensen/dpa/Symbolbild

Mainz Eine am Freitag in Kraft getretene neue Verordnung zu Beschränkungen in der Corona-Krise regelt Details zu Bestattungen und Trauungen in Rheinland-Pfalz. Die Erste Landesverordnung zur Änderung der Sechsten Corona-Bekämpfungsverordnung listet unter anderem explizit auf, welche Personen als Trauergäste an Bestattungen in geschlossenen teilnehmen dürfen.



Gestattet ist dies Ehegatten, Lebenspartnern und Verlobten des Verstorbenen, im ersten Grad mit dem Toten verwandten Menschen sowie Personen eines weiteren Hausstandes. Weitere Menschen dürfen teilnehmen, sofern sichergestellt wird, dass pro zehn Quadratmeter Raumfläche nicht mehr als eine Person anwesend ist. In der Bekämpfungsverordnung hatte es bislang lediglich geheißen, Bestattungen seien „im engsten Familienkreis“ zulässig.