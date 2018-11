später lesen Neue Weinführer werden vorgestellt Teilen

Der 2018er Wein reift in den Fässern, und die Qualität der bereits abgefüllten Weine wird von mehreren Weinführern dokumentiert, die in diesen Wochen veröffentlicht werden. Heute stellt das Schweizer Weinmagazin „Vinum“ in Mainz seinen „Weinguide Deutschland“ vor. dpa