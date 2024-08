Sommerwetter Neue Woche bringt bis zu 30 Grad

Nach Wolken und teils Schauern wird es zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sommerlicher. Am Sonntag sei es wechselhaft, teils stark bewölkt mit gebietsweisen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Temperaturen klettern maximal auf 22 bis 25 Grad.