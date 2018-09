später lesen Neue Woche startet herbstlich Teilen

Nach dem kalendarischen Herbstbeginn startet die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland so herbstlich, wie es sich für diese Jahreszeit gehört. Am Montag gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sonnige Abschnitte, aber auch Wolken und vor allem in der Nordhälfte kurze Schauer. dpa