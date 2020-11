Neue Woche startet mild aber neblig an Rhein, Mosel und Saar

Mehrere Hügelketten sind bei Sonnenuntergang hintereinander zu sehen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bringt in den kommenden Tagen zwar Nebel mit sich, aber immer wieder auch sonnige Abschnitte. Am Montag bleibt es zudem weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Die Temperaturen dürften demnach zwischen 12 Grad und 16 Grad liegen.

In der Nacht zum Dienstag zeigen sich kaum Wolken, nach und nach bildet sich gebietsweise aber teilweise dichter Nebel oder Hochnebel. Am Dienstag bleibt es vielfach neblig. Für den Abend muss vereinzelt mit etwas Regen gerechnet werden. Den Meteorologen zufolge liegen die Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad.