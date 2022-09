Wetter : Neue Woche startet sonnig in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach Auf teils neblig-trübes und stark bewölktes Wetter mit einigen Schauern müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland einstellen. Im Tagesverlauf kann es zu Auflockerungen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit.

Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 23 Grad.

Nach Auflösung morgendlicher Nebel- und Hochnebelfelder wird es zum Start in die neue Woche dann aber zunehmend sonnig und es bleibt niederschlagsfrei bei Höchstwerten von bis zu 26 Grad. Am Dienstag wird es nach der Vorhersage der Metrologen dann meist stark bewölkt. Gebietsweise wird Regen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad, am Oberrhein und im Saarland bei 26 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220910-99-704297/3

(dpa)