später lesen Neue Zentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Die saarländische Justiz verstärkt ihre Terrorismus-Bekämpfung. Sie ist seit 1. Februar bei der Generalstaatsanwaltschaft in einer neuen Zentralstelle angesiedelt. „Es geht darum, wie sich der Rechtsstaat als wehrhafter Staat gegen terroristische Anschläge noch besser wappnen kann“, sagte Justizminister Stephan Toscani (CDU) am Dienstag in Saarbrücken. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz solle verbessert sowie für mehr Vernetzung und Spezialisierung gesorgt werden. dpa