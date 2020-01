Neue Zuschläge für Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz geregelt

Mainz Eine Landesverordnung ermöglicht acht Kliniken zusätzlich einen sogenannten Sicherstellungszuschlag. Ministerpräsidentin Dreyer spricht sich aber auch für eine umfassende Reform der Krankenhausfinanzierung aus.

Die Landesregierung will gleich mit Jahresbeginn den Finanzproblemen der Krankenhäuser entgegenwirken. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Mainz eine Landesverordnung, mit der das Netz von Finanzhilfen für kleinere Kliniken enger geknüpft wird. Davon können nach Angaben des Gesundheitsministeriums zusätzlich acht Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz profitieren.