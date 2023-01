Klimaschutz : Das Umweltministerium will künftig wissen, was im Restmüll landet

Die Biotonne ist nach Meinung des Umweltministeriums zwar nicht der einzige, aber ein wirkungsvoller Weg zur Mülltrennung und -vermeidung. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mainz/Trier Die regionalen Abfallverbände müssen künftig genau untersuchen, was Verbraucher im Restmüll entsorgen. Das Umweltministerium will damit eine bessere Mülltrennung erreichen - und so die Menge generell reduzieren. Die Pläne könnten sich auf die Gebühren auswirken.

Wer die Aluminiumfolie von einer Quarkpackung abreißt und diese getrennt im Müll entsorgt, trägt zum Klimaschutz bei. Denn bis heute gibt es laut Umweltministerium kein technisches Verfahren, das zu dieser Form der Mülltrennung im Stande wäre. Das ist nur das kleinste Beispiel einer Mülltrennungs- und -Vermeidungsstrategie, die sich das rheinland-pfälzische Umweltministerium auf die Fahnen geschrieben hat. Den größten Verbesserungsbedarf sieht man in Mainz allerdings beim Restmüll.

In der grauen Tonne landen zu viele organische Materialien, die eigentlich nicht verbrannt werden müssten. Ganze 40 Prozent des Restmülls bestehen laut Umweltbundesamt daraus. Insbesondere in der Region Trier ist auch die Gesamtmenge des Rest- und Sperrmülls viel zu hoch - und landesweit Spitzenwert. Das Umweltministerium will beim Biomüll künftig auf insgesamt 15 Prozent runter kommen. Der Anteil des Biomülls im Restmüll soll dann bei maximal 20 Kilogramm pro Kopf jährlich liegen. In den Städten darf der Wert aufgrund der Siedlungsumstände etwas höher sein.

Dazu hat Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch in Mainz den sogenannten Abfallwirtschaftsplan vorgestellt. Was zunächst abstrakt klingt, könnte schon bald Folgen für die Verbraucher haben. Um den Müll zu reduzieren, könnten die Abfallentsorger künftig auch an der Preisschraube drehen. Mit einem „intelligenten Gebührensystem“ könne man Anreize setzen, sagte die Umweltministerin. Dies funktioniere etwa mit einer Umstellung auf kleinere Tonnen für Restmüll. In der Region Trier steht nun womöglich auch die Einführung einer Biotonne zur Debatte.

Kern des Ministeriumsplans die genaue Überwachung der Müllinhalte. Konkret will das Land wissen, was im Restmüll der Verbraucher landet. Die Abfallentsorger müssen dies alle fünf Jahre per Analyse genau überprüfen und anhand dessen Konzepte entwickeln, wie die Menge reduziert werden kann. Dadurch wiederum kann das Ministerium bewerten, ob die regionalen Entsorger die Ziele erfolgreich umsetzen. Im Vergleich fällt dann auf, wo die Schwachpunkte liegen.

„Sind im Restabfall nur noch wenige bis gar keine recyclingfähigen Stoffe enthalten“, so habe die geforderte Getrenntsammlung gut funktioniert. Der in der Region Trier verantwortliche Verband ART kündigte gegenüber unserer Redaktion an, dass die Pläne des Ministeriums nur mit „nennenswerten Kosten- und Gebührensteigerungen für die Bürger“ umsetzbar seien.