Neuer Bürgerfonds für deutsch-französischen Austausch

Roland Theis (CDU). Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Der neue deutsch-französische Bürgerfonds kann auch in der Corona-Krise über Projekte den Austausch zwischen Deutschen und Franzosen fördern. Darauf hat der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten des Saarlandes, Roland Theis (CDU), am Dienstag in Saarbrücken hingewiesen.



Der Fonds ist mit einem Budget von 2,4 Millionen Euro ausgestattet und sieht unter anderem vor, gemeinsame zivilgesellschaftliche Initiativen und Städtepartnerschaften zu stärken.

„Die Solidarität, die wir in den vergangenen Wochen zwischen Deutschland und Frankreich erlebt haben, zeigt, dass wir zusammengehören“, sagte Theis. Der Bürgerfonds sei „ein gutes Instrument, die Freundschaft zwischen unseren Ländern zu leben“. Mitmachen könnten Vereine, Stiftungen, Bürgerinitiativen, Akteure aus der Sozialwirtschaft, Wissenschaft und Bildung.