Parteipolitik : Neuer CDU-Chef Baldauf stimmt Partei auf harten Weg ein

Mainz Ungewohnt offene Worte auf einem Parteitag. Ein externer Berater kritisiert „Obrigkeitshörigkeit“ und fordert Veränderung von unten. Die Delegierten wählen den einzigen Kandidaten Baldauf zum Nachfolger von Julia Klöckner.

Oppositionsführer Christian Baldauf ist neuer Parteivorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz. Auf einem Parteitag in Wittlich erhielt der 54-jährige Anwalt aus Frankenthal in der Pfalz als einziger Kandidat das Vertrauen für die Nachfolge von Julia Klöckner, die nach zwölf Jahren nicht mehr antrat und bis Ende 2021 noch Bundeslandwirtschaftsministerin war. „Der Weg, der vor der CDU Rheinland-Pfalz liegt, ist unbequem, der ist hart, der wird auch schmerzhaft“, sagte Baldauf und kündigte eine umfassende Modernisierung an.