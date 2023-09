Neuer Impfstoff ab 18. September Corona: Wer sich jetzt boostern lassen sollte – und wer nicht

Trier · Ab 18. September steht der neue Corona-Impfstoff in Praxen und Apotheken zur Verfügung. Wir erklären, wer sich boostern lassen sollte und wer nicht, was für Kinder gilt, wo man ein Zertifikat bekommt und was aus der App wird.

01.09.2023, 16:00 Uhr

Vor allem Bürger über 60 Jahre sollen sich boostern lassen, empfiehlt die Stiko. (Archiv, Symbol) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Von Antje Höning