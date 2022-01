Pandemie : Nuvaxovid: Ab Ende Februar gibt es den neuen Corona-Impfstoff in Rheinland-Pfalz

Ab Februar sind Impfungen mit dem neuen Impfstoff von Novavax möglich. Foto: dpa Foto: dpa/Alastair Grant

Trier Im Februar sollen die Impfungen mit dem neuen Corona-Impfstoff Nuvaxovid in Rheinland-Pfalz starten. Eine Registrierung dafür wird in wenigen Tagen möglich sein. Was ist anders an diesem Totimpfstoff von Novavax?

Einige Impfkritiker wollen sich nicht mit den derzeit verabreichten Corona-Impfstoffen etwa von Biontech oder Moderna impfen lassen. Sie haben angekündigt, auf einen sogenannten Totimpfstoff zu warten. Im Februar soll der mittlerweile zugelassene Impfstoff Nuvaxovid von Novavax ausgeliefert werden. Ab Ende Februar sollen auch in Rheinland-Pfalz die Impfungen mit dem neuen Impfstoff starten.

Sogenannte Totimpfstoffe enthalten in der Regel abgetötete Krankheitserreger, die sich nicht mehr vermehren können, oder Bestandteile der Erreger. Diese sollen das körpereigene Abwehrsystem anregen, ohne dass die jeweilige Krankheit ausbricht. Zu den Totimpfstoffen gehören Impfstoffe unter anderem gegen Diphtherie, Hepatitis B, Kinderlähmung, Keuchhusten und Tetanus.

mRNA-Impfstoffe und Vektor-Impfstoffe sorgen dafür, dass der Körper Teile des Erregers herstellt. Bei den Corona-Impfstoffen geschieht dies durch ein Protein des Virus, das sogenannte Spike-Protein. Auf diese Proteine reagiert dann das Abwehrsystem.

Registrierung für Novavax-Impfung in Rheinland-Pfalz bald möglich