Neuer Landesbericht listet Kulturförderbeträge auf

Konrad Wolf (SPD), Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz, aufgenommen bei einem Redaktionsgespräch bei der Deutschen Presse-Agentur. (zu dpa „Minister Wolf stellt ersten Kulturförderbericht vor“). Foto: Boris Roessler/dpa.

Mainz Erstmals hat das rheinland-pfälzische Kulturministerium in einem eigenen Bericht genaue Beträge seiner Kulturförderung aufgelistet. Der erste Kulturförderbericht diene einerseits der Transparenz und solle nachvollziehbarer machen, wohin Geld fließe, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) am Donnerstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa