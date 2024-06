Tiere Neuer Leitfaden für Wolfsabschuss: Schafhalter enttäuscht

Vertreter von Schafhaltern zeigen sich enttäuscht von den Ergebnissen der Umweltministerkonferenz (UMK) von Bund und Ländern im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim. Bei dem Treffen war am Freitag unter anderem über den Umgang mit dem Wolf diskutiert worden. Die Minister beschlossen, dass eine in Niedersachsen gerichtlich gestoppte Regelung für einen schnellen Wolfsabschuss nach Rissen von Weidetieren vom Bund kurzfristig nachgebessert werden soll. Das biete keine Hilfe für die Weidetierhalter, teilte der Förderverein der Deutschen Schafhaltung (FDS) am Freitagabend mit.