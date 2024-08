Künstliche Intelligenz Neuer Lotse soll KI und Biotechnologie enger vernetzen

Rheinland-Pfalz plant eine engere Vernetzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Biotechnologie. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will dazu Stefan Kramer zum neuen Lotsen für KI und Life Science benennen. Kramer ist Hochschullehrer für „Data Mining“ und „Machine Learning“ an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Neben einer stärkeren Vernetzung beider Bereiche soll der Experte auch für Beratungsangebote sorgen.