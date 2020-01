Neuer Nürburgring-Prozess gegen Ex-Minister Deubel begonnen

Koblenz Fast sechs Jahre nach seinem Untreue-Urteil steht der frühere rheinland-pfälzische Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) seit Donnerstag erneut vor dem Landgericht Koblenz. Drei Richter der 10. Strafkammer verlasen zunächst stundenlang und abwechselnd Auszüge des 231-seitigen früheren Urteils von 2014. Die Vorsitzende Richterin Monika Fay-Thiemann sprach von einer „komplizierten“ Thematik.

Zeugen und Sachverständige sind im neuen Prozess nicht geladen. Terminiert ist vorerst nur noch ein zweiter Verhandlungstag an diesem Freitag (31. Januar), der somit bereits mit einem Urteil enden könnte. Bekäme Deubel mehr als zwei Jahre Haft, könnte der deutsche Ex-Politiker aus Bad Kreuznach erstmals tatsächlich ins Gefängnis kommen und zudem seine Beamtenpension verlieren.

Das Landgericht Koblenz hatte ihn 2014 zu dreieinhalb Jahren Haft mit Blick auf den Nürburgring-Ausbau verurteilt. 2015 hob der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil teils auf: Das Landgericht habe in einigen Fällen nicht rechtsfehlerfrei die Gefährdung von Landesvermögen begründet. Nun macht eine andere Kammer, die 10. Strafkammer, Deubel in Koblenz erneut den Prozess. In seinem ersten Verfahren hatte der 69-Jährige stets seine Unschuld beteuert.