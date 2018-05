später lesen Neuer Plan soll rheinland-pfälzische Europapolitik bündeln Teilen

Twittern

Teilen



In einem neuen Europaplan hat die rheinland-pfälzische Landesregierung ihre europapolitischen Ziele gebündelt. Der Plan sei am Dienstag vom Kabinett beschlossen worden, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Das ressortübergreifende Arbeitsprogramm solle dazu beitragen, dass sich das Land frühzeitig in europapolitische Debatte einbringe und optimal von europäischen Fördermöglichkeiten profitieren könne. dpa