Neuer Prozess gegen „Barbarenschatz“-Finder am 23. Januar

Der Rechtsstreit um den als einmalig bezeichneten „Barbarenschatz“ von Rülzheim und seinen Finder geht in die dritte Runde. Für den 23. Januar sei am Landgericht Frankenthal in dieser Sache eine Verhandlung anberaumt, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag auf Anfrage. dpa