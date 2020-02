Kostenpflichtiger Inhalt: Druck auf Raser soll wachsen : Neuer Rekord – Was das Land durch Blitzer-Kontrollen kassiert

Foto: dpa/Bernd Thissen

Mainz Die Einnahmen in Rheinland-Pfalz schnellten im vergangenen Jahr nach oben. Trotz einer laufenden Klage will Innenminister Lewentz den Druck auf Raser weiter verschärfen.



Raser haben Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr rund 64 Millionen Euro in die Landeskasse gespült. Einnahmen von rund 88 Millionen Euro standen Ausgaben von rund 24 Millionen Euro entgegen, die in Personal und Sachkosten flossen. Die Summe ist ein neuer Rekord. Im Jahr 2018 blieben dem Land unterm Strich 51,6 Millionen Euro übrig, 73 Millionen Euro flossen da alleine an Einnahmen in die Landeskasse, weil Raser erwischt wurden.

2019 sah es so aus: 2,6 Millionen Mal blitzten die Anlagen im vergangenen Jahr Raser. Es gab fast 1,2 Millionen schriftliche Verwarnungen, 419 000 Anhörungen, 489 000 Bußgeldbescheide. 32.978 Fahrverbote wurden verhängt. Das teilte das Innenministerium am Donnerstag in Mainz mit.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte, das Land werde den Druck auf Raser trotz einer laufenden Klage weiter hoch halten und Blitzer in Betrieb halten. Wahrscheinlich entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) über die Klage eines Autofahrers, der im Oktober 2017 auf der Autobahn 1 nahe Wittlich 34 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sein soll und von einer Radarfalle in einem Anhänger geblitzt wurde. Im Februar 2018 kassierte er eine Geldbuße von 120 Euro, gegen die er sich wehrte. Der Autofahrer verlangt die Herausgabe von Messdaten des Blitzgeräts und Einsicht in die Auf- und Einbauvorschriften für das Gerät. Mit einer Verfassungsbeschwerde wandte er sich im Januar an den Verfassungsgerichtshof im Land, weil er sein Recht auf ein faires Verfahren und eine effektive Verteidigung verletzt sieht. Die Verfassungsrichter gaben der Verfassungsbeschwerde teilweise statt, setzten aber auf eine bundesweite Lösung.