Neuer rheinischer Präses Latzel wird ins Amt eingeführt

Düsseldorf An der Spitze der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es einen Generationenwechsel. Der 50-jährige Thorsten Latzel übernimmt als Präses die Führung der Landeskirche. Der Theologe wirkte bisher in Frankfurt.

Der neue Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, wird am heutigen Samstag ins Amt eingeführt. Nach einem Gottesdienst in der Düsseldorfer Johanneskirche sprechen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, Grußworte.