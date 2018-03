später lesen Neuer Saar-Regierungschef will „Brennpunktthemen“ anpacken FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Der neue Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, will Probleme im Land angehen. Er stehe für „eine bürgernahe Politik“, sagte er nach seiner Wahl am Donnerstag im Landtag in Saarbrücken. „Ich werde eine Tour durch das Land machen und mir auch die Ecken im Land anschauen, die nicht so toll sind - und auch Brennpunktthemen anpacken“, versprach er. dpa