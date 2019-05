Neuer SWR-Intendant wird gewählt

Das Logo des SWR am Funkhaus des Senders in Stuttgart. Foto: Franziska Kraufmann/Archivbild.

Stuttgart Zwei Kandidaten treten heute zur Wahl des neuen SWR-Intendanten an. Der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke (58), und die SWR-Landessenderdirektorin Baden-Württemberg, Stefanie Schneider (57), werben um eine Mehrheit der Stimmen in den Aufsichtsgremien des Südwestrundfunks.

Der Ausgang des Zweikampfs gilt als völlig offen. Schneider hat ihre Hausmacht in Baden-Württemberg und kennt sich im Sender seit vielen Jahren bestens aus. Gniffke arbeitete früher beim SWR in Rheinland-Pfalz, ist Mitglied der SPD und scheint ein Wunschkandidat der SPD-geführten Staatskanzlei in Mainz zu sein. Als Chef von „Tagesschau“ und „Tagesthemen“ ist er in der ganzen ARD vernetzt, kann aber nur wenig Radioerfahrung vorweisen.