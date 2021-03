Neuer Tatverdächtiger im Fall von toter Frau aus Neustadt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Neustadt/Weinstraße Überraschende Wende im Fall einer toten Frau in Neustadt an der Weinstraße: Nach Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei steht nun ein 68-Jähriger unter Tatverdacht. Der Deutsche aus Neustadt sei am Mittwoch festgenommen worden und sollte noch dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Polizei in Ludwigshafen und Staatsanwaltschaft in Frankenthal am Donnerstag gemeinsam mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Ende Februar festgenommener 49-Jähriger stehe nicht mehr unter Verdacht, er wurde den Angaben zufolge aus der Untersuchungshaft entlassen.

Das 50 Jahre alte Opfer war im Februar im Keller eines Wohnhauses in Neustadt tot gefunden worden. Kurz darauf erfolgte die Festnahme des 49-Jährigen. Die Frau wohnte nach früheren Angaben in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses und war seit einigen Tagen vermisst worden.