Neues Blockheizkraftwerk in Mainz geht später in Betrieb

Das neue Blockheizkraftwerk der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) geht etwas später als geplant in Betrieb. Vorsorglich würden die Schalldämpfer an den Motoren mit einem besseren Dämmmaterial versehen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. dpa