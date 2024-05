Weitere Airline am Hahn Ab Juni gibt es ein neues Flugziel vom Hunsrück aus

Hahn · Der Flughafen Hahn erweitert sein Angebot. Ab 16. Juni wird es neues Ziel in Südosteuropa geben. Die Verbindung richtet sich allerdings nicht in erster Linie an Touristen. Was sich der Flughafen davon verspricht.

02.05.2024 , 16:53 Uhr

Die kosovarische Fluggesllschaft MyWings fliegt demnächst vom Hahn. Foto: Jan Severijns