Neues Förderprogramm für Langzeitarbeitslose FOTO: Fredrik von Erichsen

Langzeitarbeitslose, Behinderte und Geflüchtete sollen mit einer engen Begleitung neue Perspektiven für einen Arbeitsplatz bekommen. Dieses Ziel nannte Sozial- und Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) für die zum Jahresbeginn gestartete Förderung mit der Bezeichnung „Bedarfsgemeinschaftscoaching“. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der auch die Familiensituation einbeziehe, solle in 30 Projekten in diesem Jahr erreicht werden, „den Menschen Perspektiven zu geben, den Kopf freizumachen und eine Beschäftigungsfähigkeit zu erlangen“, sagte Bätzing-Lichtenthäler am Donnerstag im Landtag. dpa