Schwimmen Neues Hallenbad in Koblenz - Landesweite Versorgung wichtig

„Es gibt keine empirischen Belege für das Bädersterben“, sagt Thieme. „Die Frage ist aber auch, ob die Anzahl der Bäder ein guter Indikator für eine gute Versorgung ist.“ An vielen Orten, an denen ein Bad gebaut werde, seien dafür in der Vergangenheit Bäder geschlossen worden. „Eigentlich geht es um die Wasserfläche: Also wie viel Wasserfläche steht der Bevölkerung, den Vereinen, dem Schulschwimmen zur Verfügung? Und wie ist diese Fläche im Land verteilt?“, erklärt Thieme.