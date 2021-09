„Neues Hambacher Fest“ keine Wortmarke mehr

Mainz Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat den erfolgreichen Antrag der Stiftung Hambacher Schloss auf Löschung der Wortmarke „Neues Hambacher Fest“ beim Deutschen Patent- und Markenamt begrüßt.

„Für Deutschland, aber insbesondere für uns in Rheinland-Pfalz, steht das Hambacher Fest als Inbegriff für Freiheit, Einheit und Demokratie. Einer Vereinnahmung dieser demokratiegeschichtlichen Tradition durch Rechtskonservative muss widersprochen werden“, erklärte er einer Mitteilung zufolge am Freitag. Lewentz sitzt im Vorstand der Stiftung Hambacher Schloss.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte laut Innenministerium in seinem Markenblatt-Heft am Freitag die Wortmarke „Neues Hambacher Fest“ in vollem Umfang für nichtig erklärt und gelöscht. Ein Sprecher der in München ansässigen Behörde bestätigte dies auf Anfrage. Grund sei das Fehlen der Unterscheidungskraft nach dem Markengesetz.