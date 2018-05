später lesen „Neues Hambacher Fest“ startet mit Gegendemonstration Teilen

Twittern

Teilen



Begleitet von Gegendemonstrationen hat das rechtskonservative „Neue Hambacher Fest“ in Neustadt an der Weinstraße begonnen. Zahlreiche Prominente aus der Politik waren angereist. Mit der Veranstaltung will der konservative Ökonom und Investmentbanker Max Otte umstrittene Kritiker der gegenwärtigen politischen Situation zu Wort kommen lassen. dpa