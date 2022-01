Neues Jahr beginnt mit Abiturprüfungen

Mainz Für Tausende von jungen Menschen in Rheinland-Pfalz beginnt das neue Jahr mit dem entscheidenden Schritt zum Schulabschluss. Für die schriftlichen Abiturprüfungen ab Mittwoch gelten strenge Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Montag mitteilte.

In diesem Jahr stehen die Abiturprüfungen für insgesamt etwa 16.500 junge Menschen an allgemein- und berufsbildenden Schulen an. Unter ihnen sind 1250 an G8-Gymnasien, also mit Abitur bereits nach der zwölften Jahrgangsstufe. Am Mittwoch beginnt zunächst das schriftliche Abitur an den G9-Gymnasien, das maximal bis zum 26. Januar dauert. Zusätzlich sind wie schon im vergangenen Jahr Nachschreibetermine vorgesehen. „Alle Schülerinnen und Schüler werden ihr Abitur ablegen können“, versicherte das Bildungsministerium.