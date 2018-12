später lesen Neues Jahr startet „schmuddelig“: Silvesterraketen im Nebel Teilen

Twittern

Teilen



Das Trockenjahr 2018 endet wolkenreich und regnerisch in Rheinland-Pfalz und im Saarland - Silvesterraketen könnten im Nebel verschwinden. Am Sonntag wird es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt mit gebietsweise Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. dpa