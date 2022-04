Wahlen : Neues Kabinett im Saarland wird vereidigt

Saarbrücken Die neue saarländische Landesregierung wird an diesem Dienstag (9.00 Uhr) im Landtag vorgestellt und vereidigt. Auf der Tagesordnung des zweiten Teils der am Montag begonnenen konstituierenden Sitzung des Landtags steht auch die erste Regierungserklärung von Anke Rehlinger (SPD).

Die 46-Jährige war am Montag mit 32 von 51 Stimmen - drei mehr, als die SPD Sitze hat - und bei 19-Nein-Stimmen zur neuen Regierungschefin gewählt worden. Die SPD stellt im neuen Landtag 29 Sitze, die CDU 19 und die AfD drei.

Bei der Landtagswahl am 27. März hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Sie führt erstmals seit 23 Jahren an der Saar wieder die Regierung. Die CDU des bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans hatte mit 28,5 Prozent haushoch verloren und wechselt von einer Großen Koalition unter ihrer Führung nun in die Opposition.