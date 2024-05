Norken Neues Naturschutzgebiet Nauberg eingeweiht

Nun auch offiziell: Rheinland-Pfalz hat ein neues Naturschutzgebiet. Umweltministerin Katrin Eder hat das rund 425 Hektar große Gebiet am Nauberg im Norden des Bundeslandes am Freitag eingeweiht. „Beim Naturschutzgebiet Nauberg handelt es sich um die erste Neuausweisung eines Naturschutzgebietes in Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren“, sagte die Grünen-Politikerin laut einer Mitteilung.