später lesen Neues Netzwerk soll Seniorenhilfe im Land voranbringen Teilen

Twittern

Teilen



Ein neues landesweites Netzwerk soll haupt- und ehrenamtlich in der Seniorenhilfe engagierte Menschen in Rheinland-Pfalz künftig enger zusammenbringen. Offiziell an den Start geht das Konstrukt mit dem Namen „Anlaufstellen für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz“ heute in Bingen. dpa