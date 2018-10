später lesen Neues Programm soll Lücke bei Gründerförderung schließen Teilen

Ein neues Programm des Wirtschaftsministeriums soll eine Lücke in der Förderung von Unternehmensgründern schließen. Bislang würden vor allem neue Technologien gefördert, nicht jedoch Unternehmen, die bestehende Technik innovativ einsetzten, erklärte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Montag in Mainz. dpa