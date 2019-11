Neues Projekt gegen Kindesmissbrauch

Klaus Michael Böhm, Vorsitzender der Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS). Foto: Böhm/Privat/dpa.

Koblenz Das Projekt „Stopp – bevor was passiert!“ zur Verhinderung von Kindesmissbrauch bietet nun auch Therapieplätze in Rheinland-Pfalz an. Das Angebot in Räumlichkeiten in Koblenz richte sich an „tatgeneigte Personen“, sagte der Vorsitzende der Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS), Klaus Michael Böhm, der Deutschen Presse-Agentur.

Fünf, bald sechs Therapeuten behandeln dort nach seinen Worten auch noch nicht verurteilte Klienten, die befürchten, dass sie sich an Kindern vergreifen könnten. Das Präventionsprojekt wurde einst in Karlsruhe entwickelt.

„Wir arbeiten vorbeugend. Wo kein Täter, da kein Opfer“, erklärte Böhm, der das Projekt an diesem Montag (4.11.) bei den „16. Forensiktagen“ in Andernach nahe Koblenz vorstellen will. „Wir bieten Einzeltherapien an. Die Klienten bleiben anonym und müssen nichts bezahlen.“ Der Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) habe „Stopp - bevor was passiert“ nach dem Gruppentherapie-Projekt der Berliner Klinik Charité als bundesweit zweite förderungsfähiges Therapieprojekt dieser Art anerkannt und könne die Kosten übernehmen.

Der Erfolg des schon länger in Baden-Württemberg angebotenen BIOS-Projekts lasse sich nicht exakt messen, räumte der Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe ein. „Wir sind davon überzeugt. Es gibt aber noch keine Studien. Die Technische Universität Chemnitz beforscht es jetzt.“