Neues Schuljahr beginnt in Rheinland-Pfalz

Kinder mit Schultüten. Foto: Bernd Wüstneck/Archivbild.

Mainz An den 1490 allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz beginnt heute wieder der Unterricht nach den Sommerferien. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will zum Auftakt des Schuljahres 2019/20 die Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim besuchen.

Im Anschluss an eine Unterrichtsstunde der 6. Klasse informiert sie die Öffentlichkeit über die wichtigsten Eckdaten und Fakten des neuen Schuljahrs.