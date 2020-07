Neues Schuljahr im Saarland startet mit mehr Schülern

Saarbrücken Nach den Sommerferien wird am 17. August im Saarland wieder der Regelbetrieb an den Schulen aufgenommen. Unterm Strich werden es dann mehr Schüler sein als vor der Corona-Krise.

Im Saarland steigt die Zahl der Schüler an den allgemeinbildenden Schulen im neuen Schuljahr um 0,54 Prozent. Nach den Ferien werden hier insgesamt 89 870 Mädchen und Jungen die Schulbank drücken. Darunter sind auch 8000 I-Männchen, Schüler, die eingeschult werden (222 mehr als im Vorjahr). Hinzu kommen noch 27 550 Schüler an beruflichen Schulen (163 weniger). Diese Zahlen gab Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Freitag in Saarbrücken bekannt.