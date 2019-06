Neues Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt „Mosel-Saar-Lahn“

Ein Frachtschiff verlässt eine Schleusenkammer. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Wittlich Aus drei Ämtern in Trier, Koblenz und Saarbrücken wird eines: Das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn geht heute an den Start. Es soll die Arbeit der bisherigen drei Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter bündeln und Aufgabenschwerpunkte an den jeweiligen Standorten setzen.

Die drei Standorte Trier, Koblenz und Saarbrücken blieben erhalten, teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn mit.