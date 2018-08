später lesen Neugestaltete Schatzkammer des Mainzer Doms vor Eröffnung FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Viel historische Goldschmiedekunst wird es in der neugestalteten Schatzkammer des Mainzer Doms zu sehen geben. Sie öffnet am Freitag für das Publikum die Türen, am Donnerstag war die offizielle Eröffnung geplant. dpa