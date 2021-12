Neujahrsumzug wegen Corona abgesagt

Mainz „Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen“, sagt der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins. Aber eine Entscheidung für eine Absage an Rosenmontag ist noch nicht gefallen.

Der Neujahrsumzug des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) fällt auch 2022 wegen Corona aus. Der Rosenmontagszug steht auf der Kippe. „Unter der jetzigen Situation kann man sich den Rosenmontagszug nicht vorstellen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz. Die Landesregierung wolle sich aber nochmal mit den Fastnachtern zusammensetzen und eine gemeinsame Lösung auch mit Nordrhein-Westfalen finden. „Wir wollen das in Ruhe besprechen.“