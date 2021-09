Neun Menschen bei Brand in Mainzer Hochhaus verletzt

Mainz Flammen schlugen aus einem geplatzten Fenster, eine Wohnung im zweiten Obergeschoss brannte völlig aus. Wieder ist es in Mainz zu einem Brand in einem Hochhaus gekommen.

Zum zweiten Mal in diesem Sommer ist es in einem Hochhaus in Mainz zu einem Wohnungsbrand gekommen. Nach dem Feuer Mitte Juni im Stadtteil Gonsenheim brannte in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung in einem Hochhaus in der Oberstadt. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr neun Menschen verletzt, sieben mussten ins Krankenhaus gebracht werden.