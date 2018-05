später lesen Neunjähriger bei Absprung von Pakettransporter verletzt FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Twittern

Teilen



Ein neunjähriger Junge ist in Nittel (Kreis Trier-Saarburg) beim Sprung vom hinteren Trittbrett eines fahrenden Pakettransporters schwer verletzt worden. Der Junge war bereits Ende April heimlich auf das Trittbrett des stehenden Fahrzeugs gestiegen, wie die Polizei in Trier erst am Montag mitteilte. Als der Fahrer losfuhr und nicht mehr in der Ortschaft anhielt, sprang der Junge ab. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Paketbote bemerkte den Zwischenfall nicht und setzte seine Fahrt fort. Erst durch die ehrliche Aussage des zwischenzeitlich genesenen Kindes habe die Polizei den Fall aufklären können, teilten die Beamten mit. Den Paketfahrer treffe demnach keine Schuld, da er das Trittbrett nicht einsehen konnte. dpa