Neunjähriger bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Landstuhl Beim Brand eines Mehrfamilienhauses ist im pfälzischen Landstuhl ein neunjähriger Junge schwer verletzt worden. Er sei am Donnerstagmorgen in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit.

