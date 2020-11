Neuschnee zum Winteranfang in Rheinland-Pfalz und Saarland

Schneeflocken auf einer vertrockneten Pflanze. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Schnee. Zuvor wird das Wetter am Montag aber wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Bei Höchstwerten zwischen 0 und 4 Grad wechseln sich Sonne, Wolken und Nebel ab. In der Nacht zu Dienstag ziehen dichte Wolken über die Bundesländer, es kann regnen und schneien. Der DWD rechnet mit bis zu 3 Zentimeter Neuschnee und warnt vor Glatteis.